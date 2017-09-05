Вор с удостоверением полицейского и пакетом наркотиков задержан в Одессе

11:41 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе задержан лже-полицейский, уроженец Луганской области, который находился в межгосударственном розыске, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сотрудники криминальной полиции Киевского отдела полиции, совместно с сотрудниками ВБ СБУ и работниками уголовного розыска ГУНП области задержали 39-летнего уроженца Луганской области, который был объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении кражи из частного домовладения по ул. Люстдорфская дорога.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружены и изъяты документы на имя других лиц, в том числе удостоверение и жетон полицейского, по которому ранее было совершено правонарушение, а также пакет с измельченным веществом растительного происхождения. При себе злоумышленник имел наручные часы, мобильные телефоны и другие предметы, принадлежность которых устанавливается.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Злоумышленник проверяется на причастность к совершению квартирных краж и других преступлений на территории Одесской области.