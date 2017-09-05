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СБУ задержала начальника управления ОГА, получавшего взятки от спортсменов за присвоение разрядов
12:05 / 09.09.2017
ОДЕССА, 09 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с областной прокуратурой разоблачили при получении взятки руководителя одного из управлений Одесской облгосадминистрации, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 9 сентября, в пресс-центре СБ Украины.
По информации пресс-центра, правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги от местных спортсменов за получение спортивных разрядов. «Стоимость» услуги составляла от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США.
Правоохранители задержали вымогателя при получении части взятки в размере двух тысяч долларов США.
Ранее сотрудники спецслужбы зафиксировали другие факты вымогательства и получения денег.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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