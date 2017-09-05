Правоохранители разоблачили двух грабителей, представлявшихся сотрудниками силовой структуры

17:19 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители разоблачили двух самозваных «сотрудников силовой структуры», подозреваемых в совершении разбойных нападений, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №4 (Суворовский район) осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 289 и ч. 2 ст. 187 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с применением насилия; разбой).

В ходе следствия правоохранители задержали двух мужчин, причастных к совершению указанных преступлений. По данным следствия, эти лица входили в преступную группировку, которая занималась угонами и грабежами, при этом преступники представлялись сотрудниками силовой структуры и мотивировали свою деятельность поддельными постановлениями суда на проведение следственных действий.

В июле подозреваемые напали на мужчину, применив огнестрельное оружие, завладели его имуществом и ключами от автомобиля «Mersedes-Benz», нанеся пострадавшему почти 500 тыс. грн. ущерба.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты документы и удостоверения.

В пятницу, 8 сентября, Одесская местная прокуратура №4 сообщила этим лицам о подозрении в совершении преступлений.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Суворовского отдела полиции.