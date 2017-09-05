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Полицейские проверяют информацию о минировании Суворовского райсуда Одессы
11:14 / 08.09.2017
ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские проверяют информацию о минировании Суворовского районного суда г. Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня около 10:00 по спецлинии «102» поступило телефонное сообщение о том, что заминировано здание Суворовского районного суда по адресу: ул. Черноморского Казачества, 68.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторов-взрывотехников.
Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установлению личности правонарушителя.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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