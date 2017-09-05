Полицейские проверяют информацию о минировании Суворовского райсуда Одессы

11:14 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские проверяют информацию о минировании Суворовского районного суда г. Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня около 10:00 по спецлинии «102» поступило телефонное сообщение о том, что заминировано здание Суворовского районного суда по адресу: ул. Черноморского Казачества, 68.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторов-взрывотехников.

Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установлению личности правонарушителя.