Рекордная партия психотропных веществ обнаружена в Одессе

13:45 / 07.09.2017

ОДЕССА, 07 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Украинские пограничники совместно с правоохранителями обнаружили в Одессе более 350 кг «каптагона», который считается тяжелым и крайне опасным психотропным веществом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 сентября, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации сектора, 6 сентября совместная межведомственная группа в составе представителей оперативно-розыскного управления Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, следственного отдела и спецподразделения УСБУ, Управления превентивной деятельности ГУНП области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, задержала в Одессе членов организованной преступной группы и выявила рекордную для Украины партию тяжелых и крайне опасных психотропных веществ «каптагон» массой около 355 кг. На «черном рынке» цена конфискованного могла составить около 15 млн. долл. США.

Установлено, что преступная группировка готовила транзитное перемещение «каптагона» через территорию Украины в Кувейт авиационным путем, скрыв вещество в упаковках с надувными лодками.

Разработка преступников правоохранителями проводилась в течение года. Установлено, что члены именно этой группировки причастны к прошлогодней контрабанде аналогичного психотропного вещества транзитом через Украину в Кувейт. Тогда, в августе 2016 г. гендиректорат борьбы с наркотическими препаратами Кувейта сообщил об обнаружении 1,5 млн. таблеток каптагона, доставленных из Украины в двух контейнерах с древесным углем.

В ходе проведения специальной операции, 6 сентября около полуночи на выезде из Одессы правоохранители обнаружили в микроавтобусе, следовавшем в Киев, 250 кг таблеток «каптагона», которые в дальнейшем планировались к перемещению авиационным сообщением через аэропорт «Борисполь» в Кувейт.

В апреле этого года в Одессе правоохранители уже задерживали аналогичное психотропное вещество, прибывшее в Одесский морской порт в контейнере с партией обуви из Сирии.

Организаторами данного канала оказались граждане Российской Федерации и Украины, выходцы одной из арабских стран. Организовав транзитный канал из Сирии через Украину, они получали огромные доходы.

В ходе обысков по месту жительства задержанных членов преступной группы, выявлены все доказательства их преступной деятельности, средства для упаковки, которые использовались для отправки каптагона в прошлом году, а также еще 105 кг психотропного вещества.

Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и объявления о подозрении членам ОПГ.