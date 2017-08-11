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СБУ задержала в Одессе на почте торговца оружием из зоны АТО
16:19 / 01.09.2017
ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — СБУ задержала в почтовом отделении в Одессе торговца оружием, вывезенным из зоны АТО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в пресс-центре СБ Украины.
По информации пресс-центра, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли контрабанду из Украины снайперского и стрелкового оружия.
Правоохранители установили, что житель Одессы скупал в нескольких областях Украины вывезенное из района проведения антитеррористической операции огнестрельное оружие. Через интернет он подыскивал клиентов в странах Западной Европы и Северной Америки, которым планировал отправлять оружие почте в разобранном виде.
Сотрудники спецслужбы задокументировали и заблокировали несколько попыток отправлений адресатам частей для пистолетов, стрелкового оружия и снайперских винтовок.
Оперативники СБ Украины задержали нелегального торговца в одном из одесских почтовых отделений при очередной попытке отправить посылку с деталями оружия.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли немало огнестрельного оружия и комплектующих, которые переданы на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
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Сергей Гриневецкий
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