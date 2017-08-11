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Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в парикмахерской на Черёмушках
17:57 / 31.08.2017
ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в парикмахерском салоне на улице Космонавтов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 31 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, установлено, что сегодня в 16:00 в парикмахерской салоне произошел конфликт между двумя посетителями, один из которых — полицейский, другой «гражданин одной из восточных постсоветских стран». По предварительной информации, оба мужчины стояли в очереди к парикмахеру. Иностранец ненадолго покинул помещение салона, а когда вернулся, то его очередь прошла. Он начал оскорблять сотрудницу парикмахерской. За женщину вступился работник полиции, который также находился в помещении заведения.
Разозлившись на замечания полицейского, злоумышленник стал дергать его за одежду. Милиционер достал жетон и показал удостоверение, однако это еще больше разозлило правонарушителя и он начал наносить полицейскому удары в область головы и шеи. Во время потасовки оба мужчины оказались на улице. Защищаясь от ударов злоумышленника, работник полиции достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону правонарушителя.
Иностранец с полученными травмами госпитализирован.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия для определения квалификации указанного правонарушения.
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