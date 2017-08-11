СБУ пресекла в Одессе закупку российского оборудования за государственные средства

14:43 / 30.08.2017

ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе закупку коммунальным предприятием российского оборудования на сумму более семи миллионов гривен во время проведения тендерных торгов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, «правоохранители установили, что одно из одесских коммунальных предприятий объявило конкурс на закупку оборудования для собственных нужд. Во время проверки конкурсной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что условия тендера «выписаны» именно под продукцию российского производства. Чиновники сформировали такие требования, несмотря на решение Национального комитета по промышленному развитию Украины о предоставлении обязательного и безусловного преимущества отечественным производителям при проведении любых конкурсов для обеспечения продукцией госпредприятий».

По заключению экспертов профильного государственного НИИ, продукция российского производителя значительно худшего качества, чем отечественные аналоги, и не соответствует действующим техническим требованиям.

На основании материалов СБУ тендерный комитет отменил закупку российского оборудования. Новые требования закупок предусматривают участие исключительно отечественных производителей.