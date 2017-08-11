Одесса > Новости > Правоохранительные органы Правоохранители конфисковали в Одессе полторы тысячи литров поддельного алкоголя 15:49 / 29.08.2017 ОДЕССА, 29 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе правоохранители изъяли 1,5 тыс. литров алкогольной продукции с признаками подделки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 29 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области. По информации пресс-службы, сегодня, 29 августа, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками областного Управления защиты экономики ДЗЭ Нацполиции Украины выявили на территории Суворовского района места незаконного производства фальсифицированной алкогольной продукции. Правоохранители изъяли 1 тыс. 500 литров некачественной спиртосодержащей смеси, тару и оборудование для изготовления фальсифицированных напитков, а также оружие с патронами травматического действия. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 229 и ст. 227 УК Украины ведёт следственное управление ГУНП в Одесской области. версия для печати