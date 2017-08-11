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Правоохранители конфисковали в Одессе полторы тысячи литров поддельного алкоголя
15:49 / 29.08.2017

ОДЕССА, 29 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе правоохранители изъяли 1,5 тыс. литров алкогольной продукции с признаками подделки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня, 29 августа, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками областного Управления защиты экономики ДЗЭ Нацполиции Украины выявили на территории Суворовского района места незаконного производства фальсифицированной алкогольной продукции.

Правоохранители изъяли 1 тыс. 500 литров некачественной спиртосодержащей смеси, тару и оборудование для изготовления фальсифицированных напитков, а также оружие с патронами травматического действия.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 229 и ст. 227 УК Украины ведёт следственное управление ГУНП в Одесской области.

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