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Задержан мужчина, который передал ложное сообщение о минировании вокзала и сознался в краже обуви
14:22 / 28.08.2017
ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители установили личность и задержали злоумышленника, который передал ложное сообщение о минировании Одесского железнодорожного вокзала, а также сознался в краже кроссовок, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 августа, в Приморском отделе полиции.
По информации отдела, сотрудники отдела криминальной полиции Приморского отдела полиции в г. Одессе совместно со Службой безопасности Украины в Одесской области разоблачили лжеминера.
Установлено, что 50-летний гражданин по телефону обратился в органы полиции с угрозами взорвать железнодорожный вокзал города Одессы.
Сотрудники отдела криминальной полиции совместно с СБУ провели проверку указанной информации. В результате оперативно-розыскных мер удалось установить местонахождение злоумышленника и впоследствии задержать его.
Также проверкой установлено, что задержанный накануне позвонил в полицию и дал правдивые показания о совершенной им краже кроссовок.
С целью проверки полноты полученной информации, а также проверки причастности задержанного к совершению других уголовных преступлений, сотрудники полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.
В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
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Сергей Гриневецкий
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