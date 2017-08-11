Прокуратура выявила факты пыток арестантов в Одесском СИЗО

12:44 / 23.08.2017

ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователи прокуратуры области в ходе расследования выявили факты пыток заключенных в Одесском следственном изоляторе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 23 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области расследует факты служебной халатности сотрудников Одесского СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение жестокого убийства арестантом работницы учреждения.

Прокурор области Олег Жученко также сообщил, что во время проверки соблюдения прав заключенных в следственном изоляторе 19 августа прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с арестантами и начала расследование по факту превышения служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

«В ходе дальнейшего следствия в указанном уголовном производстве установлены вопиющие факты обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения. В связи с этим, прокуратура изменила правовую квалификацию в уголовном производстве с «превышения служебных полномочий» на «пытки» (ч. 2 ст. 127 УК Украины). За указанное преступление Законом предусмотрено до 10 лет заключения», — заявил прокурор.

Также, прокуратура выявила факты избирательного отношения работников учреждения к некоторым заключенным, предоставления им преференций. В частности, после убийства сотрудницы СИЗО обыски и другие мероприятия проводились не во всех камерах. При этом документация, которую изучили следователи прокуратуры, свидетельствует о проведении обысков во всех камерах и корпусах. В связи с этим начато расследование по факту служебного подлога (ч.1 ст. 366 УК Украины).

Следователи прокуратуры сами провели обыски в помещениях пенитенциарного учреждения.

Также прокуратурой начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (пропаганда представителем власти коммунистического и национал-социалистического, тоталитарных режимов) «в связи с обнаружением в одном из кабинетов работников пенитенциарного учреждения предмета, популяризирующего тоталитарный режим» (по данным СМИ, речь идёт о портрете Феликса Дзержинского).