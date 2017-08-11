ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Взрывных устройств в апелляционных судах Одессы не найдено
13:28 / 23.08.2017

ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители завершили проверку очередного сообщения о минировании в Одессе — никаких взрывных устройств не найдено, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня, в 09:45 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что «Апелляционный суд Одессы заминирован».

Работниками полиции пришлось проверить все три Апелляционных суда в городе — на проспекте Шевченко, 29; ул. Гайдара, 24а, и Софиевской, 19.

В результате проверки никаких взрывных устройств и веществ не обнаружено.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ПАМЯТИ ДРУГА....
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...

 
Loading...

Последние новости:
17:34 23.08.2017
400 правоохранителей будут следить за порядком в Одессе во время празднования Дня Независимости
17:06 23.08.2017
Рынок «7 километр» вошел в «Топ-7 проектов Одессы, которыми можно гордиться»
16:23 23.08.2017
Одесская полиция задержала иностранца-шантажиста, специализировавшегося на подставных ДТП
15:48 23.08.2017
Бювет на улице Космонавтов будет закрыт на ремонт до 11 сентября
14:08 23.08.2017
21 школа эстетического воспитания готовится принять одесских детей в новом учебном году


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.280