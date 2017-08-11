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Взрывных устройств в апелляционных судах Одессы не найдено
13:28 / 23.08.2017
ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители завершили проверку очередного сообщения о минировании в Одессе — никаких взрывных устройств не найдено, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня, в 09:45 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что «Апелляционный суд Одессы заминирован».
Работниками полиции пришлось проверить все три Апелляционных суда в городе — на проспекте Шевченко, 29; ул. Гайдара, 24а, и Софиевской, 19.
В результате проверки никаких взрывных устройств и веществ не обнаружено.
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Сергей Гриневецкий
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