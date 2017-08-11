Взрывных устройств в апелляционных судах Одессы не найдено

13:28 / 23.08.2017

ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители завершили проверку очередного сообщения о минировании в Одессе — никаких взрывных устройств не найдено, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня, в 09:45 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что «Апелляционный суд Одессы заминирован».

Работниками полиции пришлось проверить все три Апелляционных суда в городе — на проспекте Шевченко, 29; ул. Гайдара, 24а, и Софиевской, 19.

В результате проверки никаких взрывных устройств и веществ не обнаружено.