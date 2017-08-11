Одесские правоохранители проверяют три апелляционных суда в городе на наличие взрывчатки

11:42 / 23.08.2017

ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители проверяют поступившее сообщение о минировании апелляционных судов в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня, в 09:45 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что «заминирован апелляционный суд Одессы».

При этом в сообщении не был указан адрес суда.

Поэтому работники полиции начали проверку всех трёх Апелляционных судов в г. Одессе — на проспекте Шевченко, 29; ул. Гайдара, 24а, и Софиевской, 19.

На местах выезда работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи.