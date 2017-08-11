Арестован подозреваемый в разбойном нападении на семью в Суворовском районе Одессы

11:07 / 23.08.2017

ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По ходатайству Одесской местной прокуратуры №4 взят под стражу подозреваемый в разбойном нападении на семью в Суворовском районе Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в ходе расследования установлено, что в августе этого года 36-летний одессит пришел к дому на ул. Москета, чтобы забрать у хозяина одолженные средства. По заключению экспертизы, мужчина был нетрезв.

Повредив входную дверь, злоумышленник проник в частный дом, в котором находилась хозяйка жилья с дочерью и подругой.

Сначала мужчина угрожал камнем одной из женщин во дворе. Потом зашел в дом, взял со стола кухонный нож и продолжил требовать деньги. Схватив 12-летнюю девочку за волосы, нападающий приставил нож к горлу ребенка. В этот момент одна из женщин закричала, чем отвлекла его внимание. Другая в этот момент выбежала за помощью.

Мужчину задержали сотрудники полиции.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Суворовский отдел полиции.

По ходатайству Одесской местной прокуратуры №4 суд взял подозреваемого под стражу. Открыто производство по обвинению в разбойном нападении с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).