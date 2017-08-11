ГФС за 7 месяцев выявила в своих рядах 19 нечистых на руку таможенников и 5 налоговиков

14:00 / 22.08.2017

ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На протяжении января-июля 2017 года по материалам Управления внутренней безопасности Главного управления ГФС в Одесской области в отношении работников органов ГФС области начато 24 уголовных производства, из них 19 в сфере таможенного дела и 5 — налогового дела, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 августа, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, за 7 месяцев по материалам УВБ ГУ ГФС в Одесской области в отношении работников органов ГФС Одесской области открыто 24 уголовных производства, из них 19 в сфере таможенного дела и 5 — налогового дела. В том числе по фактам злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 УК Украины) начато 12 уголовных производств, по фактам взяточничества (ст. 368 УК Украины) — 6.

В ходе расследования этих уголовных производств работникам органов ГФС объявлено 14 подозрений в совершении преступлений.

В суд с обвинительными актами направлены материалы 10 уголовных производств.

Кроме того, с начала года рассмотрено 104 обращения граждан относительно служебных лиц территориальных органов ГФС Одесской области.

По результатам проверок факты, изложенные в 24 обращениях, нашли подтверждение, 18 материалов направлено в прокуратуру Одесской области, по результатам их рассмотрения возбуждено 11 уголовных производств.

Также начато 1 уголовное производство в отношении гражданина, который предлагал неправомерное вознаграждение работникам органов ГФС.