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Одесские правоохранители задержали иностранца, переправлявшего трёх девушек в КНР для сексуальной эксплуатации
11:41 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители задержали в столичном аэропорту «Борисполь» иностранца при попытке переправить в КНР трёх девушек – жительниц юга Одесчины для дальнейшей сексуальной эксплуатации, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины в столичном аэропорту «Борисполь» был задержан 28-летний гражданин Китайской Народной Республики, организатор канала торговли людьми, который пытался вывезти в свою страну трех украинских гражданок для их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Задержание производили работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Нацполиции в Одесской области совместно с сотрудниками Госпогранслужбы, СУ ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках общегосударственной операции «Мигрант».

Установлено, что злоумышленник — студент одного из одесских вузов подбирал через сеть Интернет женщин в возрасте до 30-лет и вербовал их для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях Китая.

Пользуясь сложными жизненными условиями украинок, он обещал им до 70 долларов в час «работы» в сексуальной индустрии. Его жертвами стали трое девушек-жительниц маленьких райцентров юга Одесской области в возрасте 28, 22 и 19 лет. Каждая из них имела свою сложную жизненную историю.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные следственные действия по установлению всего круга лиц, причастных к указанному уголовного преступления.

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