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Передано в суд дело полицейского и двух «общественников», обвиняемых в мошенничестве и получении взятки
11:39 / 17.08.2017

ОДЕССА, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух активистов антикоррупционной организации и бывшего полицейского, уличенных в получении взятки в 3,5 тыс. долларов США, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух активистов общественной антикоррупционной организации и бывшего оперуполномоченного отдела полиции в Одессе, подозреваемых во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 190, ч. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 364 УК Украины).

Обвинительный акт в отношении всех троих направлен в Приморский районный суд г.. Одессы для рассмотрения по существу.

Установлено, что сотрудник полиции в сговоре с двумя «борцами с коррупцией» требовали и получили 3,5 тысячи долларов неправомерной выгоды от гражданки за непривлечение к уголовной ответственности и отсутствие наложения ареста на квартиру. При этом они не имели полномочий осуществлять подобные процессуальные действия и обманули женщину, чтобы получить средства.

В декабре 2016 года следователи прокуратуры совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности в Одесской области разоблачили этих лиц при получении взятки.

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