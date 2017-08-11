Одесские правоохранители ликвидировали канал наркоторговли с ежемесячным оборотом в несколько миллионов гривен

13:36 / 11.08.2017

ОДЕССА, 11 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители ликвидировали очаги массового производства и реализации наркотических веществ, действующих на территории Одесской и Николаевской областей, с ежемесячным оборотом в несколько миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, во время обысков, которые продолжаются уже неделю, на территории Одесской и Николаевской правоохранители обнаружили значительное количество наркотиков, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Мероприятия проводили сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Южного, Азово-Черноморского региональных управлений Госпогранслужбы Украины, сотрудниками Одесского управления Департамента внутренней безопасности, отдела противодействия наркопреступности и следователями ГУНП в Одесской области

Культивируемые плантации наркосодержащих растений были обнаружены на территории пгт Райдолина в Николаевской области. После созревания вещества высушивали, готовили для расфасовки на «дозы» и продавали их через сеть реализаторов.

Средства от сбыта наркотиков поступали на банковские счета организаторов путём электронных переводов.

По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот средств от незаконной деятельности составляет несколько миллионов гривен.

Во время обысков помещений обнаружено и изъято почти 90 кг наркотических веществ растительного происхождения, 55 г психотропного вещества — амфетамина, почти 8 л прекурсоров, мини-лаборатория по производству амфетамина, оборудование для обработки, фасовки, употребление наркотиков.

В ходе расследования правоохранители также изъяли целый арсенал оружия: тротиловые шашки, пластид, 12 боевых гранат с запалами (Ф-1 и РГД-5), боеприпасы различных калибров к боевому оружию (АК-74, СВД, ПКМ, ПМ).

Сейчас уже задержан один из организаторов канала производства и реализации наркотиков. Решается вопрос о сообщении указанном фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.