Правоохранители задержали двух подозреваемых в терроризме

12:30 / 04.08.2017

ОДЕССА, 04 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранительные органы разоблачили и задержали двух подозреваемых в совершении террористического акта на ул.Жуковского в г. Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт), досудебное расследование в котором осуществляет Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

В ходе следствия установлено, что 24 июля этого года по ул. Жуковского в Одессе произошел взрыв автомобиля от специально заложенного самодельного взрывного устройства. По данным специалистов, сила взрыва составляет ориентировочно 600 г в тротиловом эквиваленте.

В этот же день под процессуальным руководством областной прокуратуры сотрудники Управления Службы безопасности Украины в области и работники Главного управления Национальной полиции в Одесской области задержали исполнителя преступления на расстоянии нескольких километров от линии разграничения в зоне АТО.

Указанный человек по данным следствия зарегистрирован, как вынужденный переселенец с временно оккупированных территорий.

Также в настоящее время задержаны соисполнителя теракта — уроженца г. Донецк.

Взрыв автомобиля был направлен на дестабилизацию ситуации в городе, учитывая значительное количество людей в курортный сезон, а также запугивание жителей Одессы.

Двум указанным лицам сообщено о подозрении в совершении террористического акта и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.