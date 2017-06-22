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Правоохранители разоблачили при получении взятки руководителя исследовательской станции Национального научного центра
11:12 / 01.08.2017

ОДЕССА, 1 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Одесской области задержали во время получения взятки руководителя Одесской исследовательской станции Национального научного центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

В понедельник, 31 июля, сотрудники областной прокуратуры совместно с оперативными работниками УЗЭ в Одесской области ДЗЭ ЧП Украины и следователями ГУНП в Одесской области задержали во время получения взятки руководителя Одесской исследовательской станции Национального научного центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины».

Установлено, что чиновник научного учреждения требовал и получил от гражданина в общей сложности 500 долларов США за заключение договора аренды нежилого помещения в административном здании, которое состоит на балансе исследовательской станции.

При получении второго транша неправомерной выгоды в 300 долларов США был уличен правоохранительными органами.

Сейчас решается вопрос о сообщении указанному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУНП в Одесской области.

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