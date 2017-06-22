Прокуратура обвинила бывшего чиновника Одесского цирка в злоупотреблении служебным положением

11:22 / 31.07.2017

ОДЕССА, 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника госпредприятия Одесский государственный цирк», подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По сообщению пресс-службы, Одесская местная прокуратура № 3 (Приморский район) направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника ГП «Одесский государственный цирк», подозреваемого в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлял Приморский отдел полиции.

Так, занимая руководящую должность в государственном предприятии в 2012 — 2015 годах, чиновник незаконно предоставил право частному предприятию на передачу в аренду объекта государственной собственности — недвижимого имущества площадью свыше 2 тыс м кв. В то время, как по закону право предоставлять в аренду государственное имущество площадью более 200 кв. находится в компетенции Фонда госимущества Украины и его региональных подразделений.

Такими действиями подозреваемый нанес государству почти 3 миллиона гривен ущерба.

Следует отметить, что в марте 2017 года в суд направлен аналогичный обвинительный акт в отношении одного из бывших должностных лиц указанного ГП, которое занимало эту должность в другой промежуток времени и, не имея полномочий, передало в аренду имущество.