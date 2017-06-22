Виновный в диверсии мужчина будет отбывать срок

13:34 / 28.07.2017

ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области оставлен в силе приговор суда, согласно которому мужчина признан виновным в диверсии и приговорен к 13 годам лишения свободы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, апелляционным судом Одесской области отказано в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставлен в силе приговор Овидиопольского районного суда, согласно которому мужчина признан виновным в диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 263 ч. 1 и ст. 113 УК Украины).

Так, прокуратура Одесской поддержала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого мужчина осужден к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Установлено, что 24-летний гражданин хранил в доме тротиловые шашки и в апреле 2015 года подорвал железнодорожные пути вблизи пгт Великодолинское Одесской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.