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Одесские правоохранители разыскивают злоумышленников, повредивших автомобиль в центре города
11:10 / 28.07.2017
ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские разыскивают злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на автомобиль в центре Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 июля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, вчера по линии «102» в полицию поступило сообщение о том, что в Одессе, на перекрестке улиц Ришельевская и Успенская, неизвестные напали на автомобиль «Hyundai Tucson». Во время нападения были слышны звуки выстрелов. Информация о пострадавших не поступала.
Установлено, что трое злоумышленников в масках разбили битами стекло автомобиля, в салоне которого, по предварительным данным, находились три человека, выхватили сумку и уехали с места преступления на автомобиле «Skoda Oktavia» белого цвета в сторону Французского бульвара.
Пострадавшие отправились за нападающими, пытаясь их догнать.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, продолжаются первоочередные следственные действия. Введен план «Сирена». Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).
Полиция обратилась к гражданам: « Если вам известно местонахождение автомобиля «Skoda Oktavia» белого цвета (ВН 9848 ЕЕ), или лиц, которые им управляли, просим сообщить об этом по телефонам: 779-40-61 (дежурная часть ГУНП) или 102».
Отдел коммуникации полиции Одесской области
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