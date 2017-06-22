Комитет по защите предпринимательства будет создан в Одесской области

14:39 / 24.07.2017

ОДЕССА, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Комитет по защите предпринимательства от рейдерства будет создан в Одесской области, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 24 июля, в ходе пресс-конференции сообщили представитель политической партии «Национальный корпус» Александр Новосельский и народный депутат Украины Олег Петренко.

Как завил А. Новосельский, в Одесском регионе участились случаи силового давления недобросовестных предпринимателей, которые действуют под личиной псевдоАТОшников и общественных активистов на своих конкурентов.

«Нам как людям воевавшим на Востоке Украины в составе подразделения «Азов» неприятно наблюдать за этим. Поэтому мы объявляем о создании Комитета, который будет пресекать такую деятельность», — заявил А. Новосельский.

Первый шаг Комитета — создание двух открытых списков.

В первый будут входить про-украински настроенные, добропорядочные предприниматели, которые ведут свой бизнес в рамках правового поля.

Второй список — своеобразный чёрный. Куда и войдут имена предпринимателей с антизаконной историей ведения бизнеса.

Второй шаг — информация в социальных сетях в открытом доступе, куда каждый сможет вносить данные.

Третий шаг — круглосуточно открытая горячая линия, позвонив на которую также можно сообщить интересующую комитет информацию.

По словам политика, псевдоАТОшники наносят моральный ущерб настоящим воинам — защитникам Донбасса, дискредитируя их своим недостойным поведением.

Как подчеркнул Олег Петренко, так называемые АТОшники, как правило, надевают на себя камуфляж, путая все стили и даже принадлежность к разным армиям мира. В то время, как истинные ветераны АТО никогда не позволяют себе принимать участие в гражданских акция в военной форме.

«Я только на первое торжественное заседание в ВР пришёл в военной форме, — заявил О. Петренко, — После этого ни разу, кроме того, как был на передовой в Широкино, военную форму не надевал. Среди нас считается плохим тоном ходить в камуфляже по мирным городам».