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Солдат, убивший своего сослуживца, предстанет перед судом
10:58 / 19.07.2017
ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — в Одесской области будут судить солдата, который в прошлом году убил своего сослуживца, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июля, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
По информации пресс-службы, в Одесской области будут судить солдата, который в прошлом году «проучил» своего сослуживца до смерти.
Военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины завершено досудебное расследование в отношении военнослужащего-контрактника одной из воинских частей Одесской области, который обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 406; ч. 2 ст. 121 УК Украины.
Следствием установлено, что 13 ноября 2016 года указанный солдат, действуя в нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, привлекая своего знакомого, решил проучить своего сослуживца, нанеся ему тяжкие телесные повреждения, от которых потерпевший скончался в больнице.
Учитывая полученные в ходе осуществления досудебного расследования доказательства, которые в полной мере доказывают вину подозреваемого, ему сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.
Военной прокуратурой Одесского гарнизона в Киевский районный суд г. Одессы направлено обвинительное заключение для рассмотрения по существу.
За совершенные преступления обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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