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Одесские пограничники пресекли перемещение спирта на сумму 100 тысяч гривен
15:14 / 11.07.2017
ОДЕССА, 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно с пограничниками Одесского отряда и ГУ ГФС в Одесской области обнаружили партию подакцизных товаров на общую сумму около 100 тысяч гривен., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 июля, в пресс-службе Одесского пограничного отряда.
По информации пресс-службы, в рамках уголовного производства, некоторое время правоохранители проводили мероприятия по разоблачению функционирования организованной преступной группы.
На основании постановления Приморского районного суда города Одессы, в рамках уголовного производства по ст.204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров», проведен обыск складских помещений одной из логистических компаний.
В результате проведенной работы в помещении одной из фирм-перевозчиков было обнаружено и изъято 1160 литров спирта в пятилитровых пластиковых емкостях. Предварительная сумма оценки товара составила 100 000 гривен.
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