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Фигурант событий 2 мая взят под стражу в Одессе
15:39 / 10.07.2017
ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе взят под стражу фигурант событий 2 мая 2014, причастный к массовым беспорядкам на Греческой площади, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, по ходатайству прокуратуры Одесской области 8 июля текущего года Приморским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста 37-летнему фигуранту событий 2 мая 2014.
Благодаря проведённым оперативно-розыскным мероприятиям органов полиции, указанный мужчина, который скрывался от следствия под другой фамилией за пределами государства, был уличен в доме родственника в г. Одессе и задержан.
В ходе расследования установлено, что он, скрывая лицо балаклавой и каской, принимал активное участие в массовых беспорядках на Греческой площади 2 мая 2014.
Указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 294 УК Украины.
В ГНПУ напомнили, 24 июня 2017 правоохранители задержали в г. Черноморск еще одного фигуранта «дела 2 мая».
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
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