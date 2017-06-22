Фигурант событий 2 мая взят под стражу в Одессе

15:39 / 10.07.2017

ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе взят под стражу фигурант событий 2 мая 2014, причастный к массовым беспорядкам на Греческой площади, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, по ходатайству прокуратуры Одесской области 8 июля текущего года Приморским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста 37-летнему фигуранту событий 2 мая 2014.

Благодаря проведённым оперативно-розыскным мероприятиям органов полиции, указанный мужчина, который скрывался от следствия под другой фамилией за пределами государства, был уличен в доме родственника в г. Одессе и задержан.

В ходе расследования установлено, что он, скрывая лицо балаклавой и каской, принимал активное участие в массовых беспорядках на Греческой площади 2 мая 2014.

Указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 294 УК Украины.

В ГНПУ напомнили, 24 июня 2017 правоохранители задержали в г. Черноморск еще одного фигуранта «дела 2 мая».

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.