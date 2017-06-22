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Двое одесситов предстанут перед судом за угоны автомобилей
11:37 / 10.07.2017
ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Двое одесситов, подозреваемых в серии угонов автомобилей, предстанут перед судом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух лиц, подозреваемых в серии угонов авто, причинивших крупный материальный ущерб (ч. 3 ст. 289 УК Украины).
Во время досудебного расследования установлено, что обвиняемые с ноября 2016 по март 2017 года в различных районах Одессы похитили 4 автомобиля, в частности, «Toyota Rav 4», «Range Rover Evoque», «Lexus LX 570», «Toyota Land Cruiser».
За возврат авто злоумышленники требовали выкуп от 20 до 50 тысяч долларов США.
Досудебное расследование осуществляли следователи ГУНП в Одесской области.
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