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Полиция пресекла хулиганские действия возле стройплощадки на улице Каманина
14:02 / 08.07.2017
ОДЕССА, 08 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция сегодня, 8 июля, пресекла хулиганские действия возле стройплощадки на улице Каманина, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, установлено, что по требованию местных жителей, которым мешает строительство многоэтажки на ул. Каманина в Одессе, на место строительства прибыли представители одной из общественных организаций. Они забросали строительную площадку дымовыми шашками.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, которые прекратили хулиганские действия.
В результате одного гражданина доставили в Киевский отдел полиции, в отношении него составлен протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУобАП.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.
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