Суд обязал строительную фирму передать Минобороны 5 квартир в Одессе

13:00 / 07.07.2017

ОДЕССА, 07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Хозяйственный суд Одесской области обязал строительную компанию выполнить условия договора и передать государству в лице Министерства обороны Украины 5 квартир для семей военнослужащих, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июля, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, в конце июня решением Хозяйственного суда Одесской области удовлетворены исковые требования военного прокурора Одесского гарнизона в интересах государства в лице Южного управления капитального строительства Министерства обороны Украины к частному предприятию «Производственно-коммерческая фирма «Микромегас» об обязательстве выполнить условия договора.

Договор был составлен еще в 2004 году между Управлением капитального строительства Министерства обороны Украины и указанной коммерческой структурой. Согласно условиям договора, ответчик был обязан передать государству в лице Министерства обороны Украины 5 квартир в г. Одесса (4 двухкомнатные и 1 однокомнатную) общей площадью 340,44 кв. м стоимостью более 3 млн. грн.

Благодаря принятому решению, пять семей военнослужащих вскоре получат новое жилье.