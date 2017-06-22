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Полиция проверяет заявление фермеров Ширяевского района о намерении неизвестных присвоить их урожай
16:42 / 06.07.2017

ОДЕССА, 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция области проведёт проверку обращения жителей Ширяевского района, которые пожаловались на то, что неизвестные люди намерены незаконно завладеть их землями с урожаем, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня к начальнику Главного управления полиции Одесской области генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина обратились жители Ширяевского района. Крестьяне, которые приехали в областную полицию, рассказали, что они являются пайщиками земли на территории Малигоновского сельского совета. Весной они засеяли 1 тыс. га земли пшеницей, а когда пришло время собирать урожай, на полях появились неизвестные люди, которые интересовались у местных жителей, когда и как будут это делать. По мнению пайщиков, эти люди намерены незаконно собрать их урожай, поэтому они обратились в полицию.

Разобраться в деле и не допустить совершения правонарушения было поручено начальнику следственного управления ГУНП майору полиции Сергею Шайхету.

«У граждан, которые пришли с жалобой, было взято заявление, по факту их обращения проводится проверка, решается вопрос о квалификации действий злоумышленников для дальнейшего принятия решения согласно действующему законодательству Украины», — отметил С. Шайхет.

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