|
|
Детский лагерь имени Гагарина в Одессе возвращен в собственность Минобороны
16:10 / 05.07.2017
ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Усилиями военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины имущественный комплекс детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина стоимостью более 6,6 млн. грн. возвращен государству в лице Министерства обороны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
Как отметили в пресс-службе, военная прокуратура проводит системную и последовательную работа по возвращению в собственность государства отчужденного недвижимого имущества, которое по закону принадлежит Министерству обороны Украины. Еще в ноябре 2010 г. — феврале 2011 г. Хозяйственный суд Одесской области и Киевский районный суд г. Одессы удовлетворили иски военного прокурора Одесского гарнизона в интересах государства в лице Минобороны Украины и КЭВ г. Одессы к частной структуре и гражданскому лицу и признали право собственности государства на недвижимое имущество детского оздоровительного лагеря Вооруженных Сил Украины им. Ю. Гагарина, расположенного на побережье Черного моря.
По настоянию военной прокуратуры 14 июня 2017 г., выполняя решения судов, государственный регистратор зарегистрировал право собственности на недвижимое имущество лагеря общей площадью 2 тыс. 234 кв. м стоимостью более 6,6 млн. грн. за Министерством обороны Украины.
В пресс-службе напомнили, что в 2008 году указанное имущество незаконно выбыло из государственной собственности путем использования преступной схемы реализации в обход действующего законодательства и находилось в совместной долевой собственности посторонних лиц.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:50 05.07.2017
17:38 05.07.2017
16:34 05.07.2017
Около 300 нарушений выявил рыбоохранный патруль области на внутренних водоёмах за время нерестового запрета
15:22 05.07.2017
14:43 05.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.942
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»