Полицейские задержали двух мужчин, совершивших разбойное нападение и убийство одесситки

17:56 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские задержали двух мужчин, которые вывезли одесситку с лесопосадку, убили, а затем обокрали её квартиру и присвоили автомобиль, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, следствие установило, что преступление совершили 36-летний и 44-летний мужчины по предварительному сговору. Один из них около 9 часов вечера привёз 40-летнюю одесситку в безлюдное место на Кишиневской трассе, где его ожидал подельник. Когда второй мужчина сел в автомобиль, правонарушители начали угрожать женщине физической расправой и отобрали ее мобильный телефон. После этого они пытались узнать у женщины информацию о ее имуществе. Поскольку жертва не собиралась ничего рассказывать, её вывели в лесополосу и задушили.

Завладев личными вещами погибшей, преступники приехали в Одессу и проникли в ее квартиру, откуда похитили норковую шубу, золотые изделия, деньги в сумме 2 тыс. долларов США, ноутбук, мобильный телефон, духи, косметику, женскую сумку, солнцезащитные очки, документы, свидетельство о регистации автомобиля марки «Hyunday Getz», ключи от автомобиля, банковские карточки и другие вещи потерпевшей.

В тот же день злоумышленники завладели автомобилем женщины, который находился во дворе.

Сейчас обоим мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается. Подозреваемые проверяются на причастность к другим подобным преступлениям.