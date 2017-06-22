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Вице-мэр одного из городов области обвиняется в сокрытии данных о наличии бизнеса
17:14 / 30.06.2017
ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместитель городского головы одного из городов Одесской области уведомлен о подозрении в представлении недостоверных сведений в декларации — сокрытии корпоративных прав на ЧП с уставным капиталом 1 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 366-1 УК Украины. В рамках производства вице-мэр одного из городов в Одесской области уведомлен о подозрении в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации.
Установлено, что согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований подозреваемый с мая 2014 г. по апрель 2017 г. был единственным учредителем частного предприятия с уставным капиталом 1 млн. грн. Однако при подаче электронной декларации за 2016 г. служащий умышленно не указал сведения о принадлежащих ему корпоративных правах.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
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