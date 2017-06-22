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Одесские правоохранители задержали в Киеве еще одного участника «схемы Курченко»
11:44 / 29.06.2017

ОДЕССА, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители задержали в Киеве еще одного фигуранта «преступной схемы С. Курченко», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в результате совместных действий, предпринятых Одесской прокуратурой, Главным отделом по борьбе с контрабандой и организованной преступностью УСБУ в области и Нацполицией, на основании постановления суда 29 июня в г. Киев задержан еще один фигурант преступной схемы С. Курченко.

По данным следствия, указанный гражданин в соответствии с отведенной ему ролью в преступной организации подбирал команду на танкеры, приобретенные Курченко для незаконных миллионных махинаций с нефтепродуктами.

В дальнейшем задержанный координировал деятельность ООО «Лагуна-Рени», морских агентов и капитанов этих танкеров, направленную на фиктивную перевалку нефтепродуктов через морской порт Рени.

Досудебное расследование продолжается.

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