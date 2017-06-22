|
русская версия | english version
|
|
Одесские правоохранители задержали в Киеве еще одного участника «схемы Курченко»
11:44 / 29.06.2017
ОДЕССА, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители задержали в Киеве еще одного фигуранта «преступной схемы С. Курченко», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, в результате совместных действий, предпринятых Одесской прокуратурой, Главным отделом по борьбе с контрабандой и организованной преступностью УСБУ в области и Нацполицией, на основании постановления суда 29 июня в г. Киев задержан еще один фигурант преступной схемы С. Курченко.
По данным следствия, указанный гражданин в соответствии с отведенной ему ролью в преступной организации подбирал команду на танкеры, приобретенные Курченко для незаконных миллионных махинаций с нефтепродуктами.
В дальнейшем задержанный координировал деятельность ООО «Лагуна-Рени», морских агентов и капитанов этих танкеров, направленную на фиктивную перевалку нефтепродуктов через морской порт Рени.
Досудебное расследование продолжается.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
18:59 29.06.2017
16:30 29.06.2017
«Диспетчеризация лифтов позволит сделать их более устойчивыми к случайным воздействиям», — депгорхозяйства
15:43 29.06.2017
14:27 29.06.2017
13:49 29.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.827
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»