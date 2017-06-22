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Правоохранители разоблачили факт дачи взятки директором лесхоза финансовым инспекторам
11:19 / 29.06.2017
ОДЕССА, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 28 июня, следователи прокуратуры области совместно с сотрудниками УЗЭ в области разоблачили руководителя госпредприятия, предоставившего взятку государственным финансовым инспекторам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, правоохранители установили, что руководитель районного лесного хозяйства предлагал и предоставил государственным финансовым инспекторам 30 тыс. грн. за сокрытие выявленных нарушений деятельности предприятия, за которые ему грозили штрафные санкции на сумму не более 100 тыс. грн.
Указанные лица задержаны, проводятся первоочередные следственные действия.
Сейчас фининспекторам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), а руководителю предприятия — по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от должностей.
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