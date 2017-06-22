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СБУ пресекла в Одессе работу конвертцентра с месячным оборотом более 30 миллионов гривен
17:42 / 27.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — СБУ пресекла в Одессе работу конвертационного центра с месячным оборотом более 30 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе работу конвертационного центра с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен.

Оперативники установили, что организовал конвертцентр местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

При обысках в офисах конвертационного центра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок. «На горячем» задержан один из курьеров конвертцентра при снятии наличными 250 тысяч гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

По предварительным выводам экспертов, работа конвертационного центра нанесла государству ущерб на сумму более 36 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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