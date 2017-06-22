Морские пограничники усиленно патрулируют зону нахождения прогулочных плавсредств

17:18 / 26.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С установлением погоды, благоприятной для отдыха на воде, катера Морской охраны приступили к более активному патрулированию территориальных вод, проверяя соблюдение правил выхода в море маломерных плавсредств, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в пресс-службе Одесского отряда морской охраны Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации пресс-службы, в эти выходные, патрулируя прибрежную зону вдоль мест массового отдыха, морские пограничники остановили и вернули на берег смельчаков на резиновой лодке, которые удалились от берега на опасные 3 мили.

Чуть позже пограничники обнаружили самоходное прогулочное маломерное плавсредство, с которого осуществлялись водолазные спуски. Капитан подтвердил, он знает порядок выхода в море в контролируемом пограничном районе, выход совершил с открытого причала, на разрешенную расстояние. Однако, он заранее не проинформировал ближайший пограничный подраздел о намерении проведения водолазных спусков, как то установлено действующими ныне временными режимными ограничениями.

Охранники морских границ также проверяли маломерные суда в районе Днестровской банки. Суда не отвечали на запрос катера Морской охраны и на открытых каналах не вели переговоров. Проверка первых же судов подтвердила подозрения моряков-пограничников — все 4 проверенные плавсредства не имели электронных средств связи и разрешений на их использование. Все 4 капитана-нарушителя привлечены к административной ответственности по ст. 202 КУоАП. Плавсредства возвращены на берегу для устранения нарушений.

Как отметили в пресс-службе, «было достаточно показательным то, что к берегу направилось гораздо больше плавсредств, чем те, которые были наказаны Морской охраной. Большинство капитанов таких прогулочных плавсредств знают о нарушениях, на которые при выходе позволяют себе закрыть глаза. Они берут на борт людей, рискуя не только своей, но и жизнью пассажиров. И хотя штрафы, к сожалению, недостаточно убедительны (170-340 грн.), но репутация на будущее и отклонения от программы отдыха по требованию пограничной проверки все же побуждают нарушителей к принятию мер по прекращению действий, противоречащих законодательству».

Морская охрана Госпогранслужбы Украины напоминает всем жителям приграничных контролируемых районов, в частности любителям водных прогулок, рыбалки и других происшествий, что выход плавсредств в пограничном контролируемом районе разрешается только с открытых для этого объектов базирования с обязательным информированием пограничного подразделения, в том числе и о видах деятельности, которые планируется осуществлять (рыбалка, дайвинг и т. п.).

Все лица, находящиеся на борту, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, плавсредство должно быть оснащено соответствующими средствами связи и иметь необходимое количество средств спасения.