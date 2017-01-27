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Фискальная служба Одесчины изъяла сигареты без акцизных марок стоимостью около миллиона гривен
10:24 / 23.06.2017

ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники ГУ ГФС области совместно с пограничниками изъяли из незаконного обращения табачные изделия на сумму почти 1 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, фискальщики области совместно с пограничниками в рамках операций «Акциз-2017», «Рубеж-2017» и расследования уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса провели обыск в помещении одного из отделений почтового оператора.

В результате обыска выявлено и изъято 55 тысяч пачек табачных изделий производства Республики Беларусь без марок акцизного налога Украины на общую сумму 950 тыс. грн.

В случае реализации изъятых табачных изделий на территории Украины убытки в виде недопоступления в бюджет акцизного налога составили бы более 475 тыс. грн.

Проводятся мероприятия по установлению происхождения и владельца выявленных товарно-материальных ценностей.

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Артём Филипенко
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