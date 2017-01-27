EUBAM отчиталась о результатах операции по противодействию незаконному обороту оружия

13:45 / 22.06.2017

ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 22 июня, в Одессе EUBAM и ее партнеры объявили о результатах своей недавней совместной операции, направленной на борьбу с нелегальным перемещением огнестрельного оружия, взрывчатки, химических, биологических, радиоактивных и ядерных материалов через молдавско-украинскую границу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в пресс-службе Миссии.

Целевая операция «Навигатор» была спланирована для борьбы с нелегальным перемещением огнестрельного оружия, взрывчатки, химических, биологических, радиоактивных и ядерных материалов через молдавско-украинскую границу, а также в портах и аэропортах. Операция проходила в апреле 2017 года при поддержке EUBAM, в сотрудничестве с таможенными и правоохранительными ведомствами республики Молдовы и Украины, Греции, Румынии и Испании. Также приняли участие в операции Европол, Фронтекс и Центр стран Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности (SELEC).

По данным EUBAM, в ходе операции украинскими правоохранительными ведомствами было задержано 578 единиц огнестрельного оружия, 776 единиц боеприпасов, 5 единиц взрывчатки и 1 пакет радиоактивных материалов. Операция также помогла предотвратить планируемый террористический акт: украинские правоохранители задержали в Одессе гражданина с 600 г тротила.

Начальник оперативного отдела EUBAM Разван Будяну подчеркнул международный характер операции, отметив что «в течение всего четырех недель при помощи Миссии украинские партнеры и страны-члены ЕС обменялись более чем 100 информационными сообщениями и оперативными данными, включая серийные номера задержанного оружия и частей оружия неясного происхождения. Задержали оружие и его компоненты из большого количества стран, включая Германию, Австрию, Чешскую Республику, Швейцарию, Бельгию, Италию, США и Израиль — тесное сотрудничество с правоохранительными ведомствами этих стран было очень важным».

Глава Миссии Посол Эндрю Тесорьер подчеркнул, что значительные задержания в рамках операции «Навигатор» показывают потенциальные объёмы нелегального перемещения оружия всего за один месяц, и то серьезное влияние, которое оно оказывает на национальную безопасность, включая вопросы международной организованной преступности и терроризма.

«Я приветствую майские предложения правительства Украины по внесению изменения в Уголовный кодекс, которые усилят законодательную базу для наказания тех, кто вовлечен в нелегальное перемещение оружия, и надеюсь, что Парламент отнесётся к принятию этих изменений как к приоритету», — подчеркнул он.

В пресс-службе напомнили, что в мае 2017 года правительство Украины предложило внести изменения в Уголовный кодекс, отнеся контрабанду частей огнестрельного оружия к уголовным преступлениям. Предложенные законодательные изменения предполагают тюремное заключение на 3-7 лет для тех, кто нелегально перевозит предметы культурного наследия, токсичные, взрывоопасные и радиоактивные материалы, оружие и боеприпасы.

Представители Госпогранслужбы, в свою очередь, отметили, что такие операции позволяют значительно улучшить международный и межведомственный обмен информацией и координацию усилий для предотвращения и противодействия незаконному перемещению оружия, взрывчатки и других опасных материалов через границу.