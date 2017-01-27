Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки взят под арест без определения залога

11:55 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки взят под арест без определения залога, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По ходатайству Одесской местной прокуратуры №2 (Малиновский район) подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки взят под стражу без определения залога.

Местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по п. 10 ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Как сообщалось, 15 июня неподалеку от ул. Агрономической в Одессе задержан 18-летний гражданин, который нанес 17-летней девушке многочисленные удары по голове и телу, после чего изнасиловал ее. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

Подозреваемый был задержан, ему сообщено о подозрении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Малиновского райотдела полиции.