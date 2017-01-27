Неизвестные принесли в кабинет измаильского судьи кислородный баллон

17:12 / 15.06.2017

ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня утром двое неизвестных прошли в здание Измаильского межрайонного суда и оставили в кабинете одного из судей кислородный баллон, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в Измаильском отделе полиции в Одесской области

По информации отдела, сегодня около 10:30 часов правоохранители получили сообщению о том, что двое неизвестных лиц прошли в здание Измаильского межрайонного суда и оставили в кабинете одного из судей кислородный баллон.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Из здания суда были эвакуированы люди, обследована прилегающая территория учреждения.

На место были вызваны сотрудники ГСЧС, которые вынесли из кабинета судьи баллон и передали его сотрудникам аварийной службы газового хозяйства.

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины, Никто из присутствующих граждан не пострадал. Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению обстоятельств совершенного и местонахождения лиц, причастных к этому событию», — рассказала вр. и. о. заместителя начальника Измаильского отдела полиции-начальник следственного отдела майор полиции Наталья Старцева.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.