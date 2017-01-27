|
русская версия | english version
|
|
Взрывчатки в помещении одесского ломбарда не обнаружено
13:52 / 15.06.2017
ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сообщение о минировании ломбарда на ул. Ак. Королева оказалось ложным, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.
По информации отдела, в ходе проверки поступившего сегодня сообщения о минировании ломбарда на ул. Ак. Королева, правоохранители эвакуировали 15 человек.
В результате проверки в помещении ломбарда на ул. Ак. Королева каких-либо взрывоопасных веществ, устройств или предметов не выявлено.
Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:12 15.06.2017
15:53 15.06.2017
15:23 15.06.2017
«Вопрос строительства мусороперерабатывающего завода — в стадии планирования переговоров с инвесторами», — мэр
15:02 15.06.2017
14:39 15.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.022
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»