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Взрывчатки в помещении одесского ломбарда не обнаружено
13:52 / 15.06.2017

ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сообщение о минировании ломбарда на ул. Ак. Королева оказалось ложным, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, в ходе проверки поступившего сегодня сообщения о минировании ломбарда на ул. Ак. Королева, правоохранители эвакуировали 15 человек.

В результате проверки в помещении ломбарда на ул. Ак. Королева каких-либо взрывоопасных веществ, устройств или предметов не выявлено.

Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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