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Капитану судна сообщено о подозрении в причастности к фиктивной транспортировке топлива по «схеме Курченко»
14:56 / 24.05.2017

ОДЕССА, 24 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура совместно с полицией сообщили «капитану нескольких судов» о подозрении в причастности к фиктивной транспортировке топлива за пределы таможенной территории Украины по «схеме Курченко», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет более 2 млрд. грн. таможенных платежей от реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов по так называемой «преступной схеме С. Курченко».

Так, во вторник, 23 мая, прокуратура области совместно с органами полиции сообщили о подозрении капитану нескольких судов, который принимал участие в фиктивной транспортировке топлива за пределы таможенной территории Украины.

Мужчине инкриминируют служебный подлог документов по транспортировке топлива, злоупотребление своим положением и причастность к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 364, ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Прокуратура совместно с полицией также работают над привлечением к ответственности бывших руководителей публичного акционерного общества «Одесский нефтеперерабатывающий завод», которые непосредственно организовали схему фиктивного экспорта нефтепродуктов и реализовали их на территории Украины, избежав уплаты в бюджет миллиардных таможенных платежей.

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