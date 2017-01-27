ГУНП области проводит следственные действия в ночном клубе в Аркадии

14:59 / 23.05.2017

ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области под охраной батальона полиции особого назначения проводят следственные действия в одном из ночных клубов в «Аркадии», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, сегодня, 23 мая, «в одесском развлекательном заведении в Аркадии сотрудники Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области в рамках начатого уголовного производства проводят ряд следственных действий.

Бойцы батальона полиции особого назначения задействованы для обеспечения порядка в ходе проведения процессуальных мероприятий».

По данным одесских СМИ, действия проводятся в ночном клубе «Итака», а предметом интереса следователей стал вопрос земельного участка клуба.