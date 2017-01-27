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Бомба в Одесском аэропорту не обнаружена
12:56 / 22.05.2017
ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские полицейские завершили проверку сообщения о минировании аэропорта — бомба не обнаружена, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сообщение о минировании аэропорта поступило в полицию в 9:15.
На место выехали полицейские, в том числе специалисты Взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками.
Из здания были эвакуированы 250 человек.
К настоящему моменту проверка завершена. Бомба не обнаружена.
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