Одесса > Новости > Правоохранительные органы Бомба в Одесском аэропорту не обнаружена 12:56 / 22.05.2017 ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские полицейские завершили проверку сообщения о минировании аэропорта — бомба не обнаружена, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 22 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области. По информации отдела, сообщение о минировании аэропорта поступило в полицию в 9:15. На место выехали полицейские, в том числе специалисты Взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками. Из здания были эвакуированы 250 человек. К настоящему моменту проверка завершена. Бомба не обнаружена. версия для печати