Полиция расследует тройное убийство в Суворовском районе

14:43 / 20.05.2017

ОДЕССА, 20 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция расследует тройное убийство, совершенное в доме на улице Средней, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 мая, в Суворовском отделе полиции в г. .Одессе

По информации отдела, 19 мая, в 21:00 в Хаджибеевское отделение полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в частном доме на улице Средней он обнаружил тела своих родственников с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия правоохранители установили, что погибшие — 48-летний хозяин дома, его 47-летняя жена и её 75-летняя мать.

В ходе осмотра на телах потерпевших были обнаружены телесные повреждения в виде рубленых и огнестрельных ранений головы.

По данному факту начато досудебное следствие по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению данного правонарушения.

По информации ряда одесских СМИ, младшая из убитых женщин работала бухгалтером в порту «Черноморск». Также сообщается, что ценные вещи семьи остались на месте.