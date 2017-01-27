Первый этап международных антитеррористических учений прошел в Черноморске

11:55 / 20.05.2017

ОДЕССА, 20 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В г. Черноморск завершился первый практический этап международных антитеррористических учений, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, с 15 по 25 мая на территории Одесской области, в г. Черноморск, г. Рени и на прилегающих к ним территориях, проводятся международные антитеррористические учения. Организованы они Антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины при участии полиции, Нацгвардии, ГСЧС, пограничной службы и Вооруженных сил Украины.

19 мая в Черноморске завершился первый практический этап данных учений.

Во время тренировок отрабатывались мероприятия по ликвидации последствий и поиска лиц, причастных к совершению взрыва в здании городского совета.

Во время проведения учений правоохранители получили условные сообщения о минировании горсовета и суда. Также было сообщение о бомбе, заложенной в ячейку для сумок в супермаркете.

На указанные места выезжала полиция, кинологи с собаками и специалисты-взрывотехники. Все сообщения были немедленно отработаны, а «злоумышленники» задержаны.

Кроме того, полицейские задержали и обезвредили три условные диверсионные группы.

«Уважаемые жители районов проведения учений! Тренировки проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным, поэтому просим отнестись к этому с пониманием и сохранять спокойствие», — обратился к гражданам начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.