Одесса > Новости > Правоохранительные органы Пограничники Одесского отряда пресекли незаконную добычу песка в Каролино-Бугазе 15:05 / 19.05.2017 ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера на участке отдела «Каролино-Бугаз» пограничники Одесского отряда не допустили незаконную добычу песка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в пресс-службе Одесского пограничного отряда. По информации пресс-службы, в приграничных районах Одесской области в рамках совместной специальной пограничной операции «Граница-2017» продолжаются мероприятия по противодействию противоправной деятельности. Так, вчера, 18 мая, на участке отдела «Каролино-Бугаз» пограничники Одесского отряда не допустили незаконную добычу песка. Во время проверки информации, поступившей от представителя общественного формирования, пограничники задержали 3 граждан Украины, которые с помощью трактора и двух грузовых автомобилей пытались незаконно вывести песок с побережья Черного моря. Правонарушители задержаны и переданы представителям национальной полиции. версия для печати