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Пограничники Одесского отряда пресекли незаконную добычу песка в Каролино-Бугазе
15:05 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера на участке отдела «Каролино-Бугаз» пограничники Одесского отряда не допустили незаконную добычу песка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

По информации пресс-службы, в приграничных районах Одесской области в рамках совместной специальной пограничной операции «Граница-2017» продолжаются мероприятия по противодействию противоправной деятельности.

Так, вчера, 18 мая, на участке отдела «Каролино-Бугаз» пограничники Одесского отряда не допустили незаконную добычу песка.

Во время проверки информации, поступившей от представителя общественного формирования, пограничники задержали 3 граждан Украины, которые с помощью трактора и двух грузовых автомобилей пытались незаконно вывести песок с побережья Черного моря.

Правонарушители задержаны и переданы представителям национальной полиции.

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Артём Филипенко
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