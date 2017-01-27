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В Одессе в очередной раз «заминировали» здание суда
10:58 / 19.05.2017
ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет сообщение о минировании Административного суда на Фонтанской дороге, 14, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.
По информации отдела, сегодня, в 09:40 в полицию поступило сообщение о том, что заминировано здание Одесского окружного административного суда.
В настоящее время следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.
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