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В Одессе в очередной раз «заминировали» здание суда
10:58 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет сообщение о минировании Административного суда на Фонтанской дороге, 14, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, сегодня, в 09:40 в полицию поступило сообщение о том, что заминировано здание Одесского окружного административного суда.

В настоящее время следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.

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Артём Филипенко
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