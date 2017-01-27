В Одессе в очередной раз «заминировали» здание суда

10:58 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет сообщение о минировании Административного суда на Фонтанской дороге, 14, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, сегодня, в 09:40 в полицию поступило сообщение о том, что заминировано здание Одесского окружного административного суда.

В настоящее время следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.